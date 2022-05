Podcast – Négociations au sein du secteur des titres-services: qu’est ce qui coince?

Publié le 10/05/2022

Ils ne s’étaient pas vus depuis le mois de décembre : les syndicats et les employeurs du secteur des titres-services avaient rendez-vous ce mardi en fin d’après-midi. L’objectif : relancer des négociations autour du salaire et des conditions de travail des employés. Pascal Lorent du service politique a suivi le dossier. On l’a appellé pour qu’il nous raconte tout ce qui coince entre les deux parties.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l'actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir