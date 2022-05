«I am Chance», «Leave No Traces»: les quatre sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine du 9 mai.

I am Chance ****

Documentaire choc réalisé par Marc-Henri Wajnberg. Après Kinshasa Kids et Kinshasa Now, le cinéaste belge filme sans filtre une bande de filles qui vivent dans la rue dans la capitale congolaise. Entre passes, bagarres et éclats de rire, il saisit leur quotidien terrifiant, leur résilience, leurs énergie. On sort de ce film complètement chaos.