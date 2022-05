Climat: à peine un Belge sur dix satisfait de l’action des autorités

Le changement climatique et les dégradations de l’environnement figurent aux premiers rangs des préoccupations des Belges, montre un sondage du fédéral. Se disant prêts à changer leurs comportements, ils demandent aux autorités et à l’industrie d’en faire davantage.

Trois Belges sur quatre sont préoccupés, voire très préoccupés par les dégradations de l’environnement, aux premiers rangs desquels ils citent le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la pollution de l’air. C’est ce que montre la dernière livraison d’un sondage que le service « Climat » de l’administration fédérale de l’environnement réalise depuis 2005. Intérêt de cette enquête qui se déroule tous les quatre à cinq ans : ce sont à chaque fois les mêmes questions, formulées et hiérarchisées de la même manière et le sondage ne se fait pas par internet mais par la poste, ce qui permet d’atteindre toutes les catégories de populations.