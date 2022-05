«À propos», le podcast du «Soir» du 11 mai: négociations sociales dans le secteur des titres-services, découverte dans la lutte contre le covid, sécheresse…

Publié le 11/05/2022

Les syndicats et les employeurs du secteur des titres-services avaient rendez-vous mardi en fin d’après-midi. L’objectif : relancer des négociations autour du salaire et des conditions de travail des employés. Pascal Lorent, du service politique, a suivi le dossier. On l’a appelé pour qu’il nous raconte tout ce qui coince entre les deux parties.

Une découverte importante dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une découverte belge publiée par la prestigieuse revue Nature Communications. Des chercheurs de l’UCLouvain et de l’UNamur ont travaillé sur les points d’ancrage du virus, pour l’empêcher de s’introduire dans nos cellules. C’est un peu technique. On a donc demandé à Anne-Sophie Leurquin, journaliste santé, de tout nous expliquer.

Le mois d’avril a été très sec. Il a plu un tiers en moins que d’habitude, et il n’y a toujours pas de pluie. Mais l’hiver a été pluvieux et les nappes phréatiques sont remplies. Néanmoins, les agriculteurs de certaines régions ressentent déjà les premiers problèmes liés à la sécheresse. Jean-Luc Bodeux couvre l’actualité wallonne. Il leur a demandé s’ils sont inquiets.

