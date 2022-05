Trois regards sur les États-Unis, ses territoires, ses frontières

Loin de la vision hollywoodienne et des cartes postales, trois artistes explorent les aspects moins glorieux d’un pays qui fait toujours rêver.

Le paysage américain fascine depuis longtemps : plaines à perte de vue, montagnes rocheuses, canyons, highways, fleuves passant d’un état à l’autre… Toutes ces images, on les a vues et revues, dans la peinture, la photographie, le cinéma avec ses couchers de soleil, ses westerns et ses road-movies.

C’est une vision très différente que livre Lucy Raven, Zoe Leonard et Oussama Tabti à travers trois expositions à Bruxelles et Luxembourg. Si le dernier n’a jamais mis un pied aux États-Unis (lire ci-contre), les deux autres y sont nées et l’arpentent depuis de nombreuses années.