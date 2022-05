Excel Mouscron: la folie des grandeurs, doublement décernée à titre posthume

Privé de licence, l’Excel Mouscron disparaît du football professionnel et se dirige désormais vers une faillite inéluctable avec un passif de 10,5 millions d’euros. Le commentaire de Frédéric Larsimont, chef foot.

Avec la longue agonie de l’Excel, victime tout indiquée d’une deuxième faillite en l’espace de 13 ans, beaucoup de conclusions convergent vers un point de vue identique : la corde utilisée par Jean-Pierre Detremmerie pour mettre fin à ses jours de manière dramatique en février 2016 aura également servi à ôter le dernier souffle au club de foot qu’il a longtemps incarné l’émergence soudaine au firmament du football belge.

A coup de subsides, de retours sur sponsoring, de gratuité d’entrée au Canonnier et de dépenses somptuaires pour de bons petits joueurs payés comme des stars de notre championnat, l’ancien bourgmestre de cette ville enclavée entre la Flandre, les Hauts de France et une pointe nord oubliée du Hainaut, a créé la propre fin de son club de toutes pièces. En façonnant entre autres, une identité dont on se rend compte, au moment de tirer un trait définitif sous la ligne des comptes à rendre, qu’elle n’en était pas vraiment une.