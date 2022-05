Marché de l’art: Marilyn, la nouvelle Joconde

Malgré une guerre européenne et une crise du coût de la vie, le marché de l’art s’emballe pour atteindre des chiffres record. Lundi, pourquoi le portrait de Marilyn Monroe par Warhol a-t-il explosé les enchères ?

Lâchez sur le monde une pandémie, une guerre avec la Russie, des taxes pour les milliardaires, peu importe : les maisons de vente aux enchères trouveront toujours des œuvres de plus en plus chères à disperser. Cette fois, c’est le tour d’Andy. Andy qui, 35 ans après sa mort, continue à pyroliser le marché de l’art : lundi soir, à New York, le tableau Shot Sage Blue Marilyn, exécuté en 1964 soit deux ans après la mort tragique de l’actrice, a été vendu 195 millions de dollars (185 millions d’euros environ) dans une salle bondée du siège de la maison Christie’s en… quatre minutes à peine.