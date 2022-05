Manchester City: Erling Haaland pour combler la faille de Pep Guardiola

À force d’obstination, Pep Guardiola a sans doute été rattrapé par la raison. Depuis une décennie, le technicien espagnol s’était érigé en instigateur du concept de « faux 9 », un terme grossier qu’il a usé à de (trop) nombreuses reprises. Quitte à se passer des services d’un véritable attaquant de pointe dans son animation, à déplaire, et à devoir faire front devant les critiques et les failles de son système. Avec l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City, le Catalan a accepté de faire un pas à contre-courant de ses principes. Pas pour l’amour du beau en priorité, mais plutôt dans une optique d’efficacité et de rendement dont le Norvégien devrait apparaître comme l’arme ultime de son arsenal offensif.