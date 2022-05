Coronavirus: voici les symptômes du variant qui circule le plus en Belgique

Entre le 3 et le 9 mai, il y a eu en moyenne 125,4 admissions à l’hôpital par jour pour cause de Covid-19, soit une baisse de 10 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.894 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 126 patients traités en soins intensifs. Aucun ne se trouve cependant en unités de soins intensifs en Brabant wallon.

Au cours des dernières semaines (18 avril au 1er mai 2022), le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait plus de 5 % de ces échantillons et le variant Omicron BA.2 plus de 94 %. Les sous-lignées BA.4 et BA.5 ont été détectées en Belgique mais elles restent limitées.