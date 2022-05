Champions Playoffs: le FC Bruges ne veut pas imiter le Standard

Dimanche dernier, le FC Bruges a pris les commandes du championnat de Belgique, au détriment de l’Union Saint-Gilloise. Alors qu’il reste trois matches à disputer, les Blauw en Zwart ont forcément leur sort entre les mains pour aller chercher un 18e sacre national, le troisième de rang. Et, dans ce genre de situation, cette équipe brugeoise recèle de suffisamment de qualités et d’expérience pour gérer cet avantage mathématique et écrire une nouvelle page de l’histoire dorée du cercle flandrien.

Pourtant, le Club sait que rien n’est encore acté, que l’Union jouera crânement sa chance d’ici la fin de ces Champions Playoffs et ne baissera jamais les bras. Au cas où ça tournerait mal pour les joueurs d’Alfred Schreuder, ils imiteraient le Standard. En ce sens, si Bruges ne parvient pas à conserver sa première place à trois journées de la fin, il s’agirait du deuxième club à voir ses ambitions s’envoler en fumée si près du but depuis l’instauration des playoffs. À l’image des Rouches de Guy Luzon qui, en 2013-2014, avaient été détrônés dans le money-time par le Sporting d’Anderlecht.