Toujours pas d’accord social pour le secteur des titres-services

Les négociations entre les employeurs et les syndicats du secteur des titres-services ont à nouveau échoué. « Federgon demande aux aide-ménagères de renoncer à leur augmentation salariale de 0,4 % garantie dans l’accord interprofessionnel (AIP) pour payer leurs propres frais de déplacement », s’indignent mardi soir la FGTB, la CSC et la CGSLB, à la sortie de la réunion. « C’est un nouveau coup dur pour les 150.000 travailleuses et travailleurs », selon les syndicats qui annoncent reprendre leur plan d’action.

Les attentes étaient pourtant grandes aujourd’hui.