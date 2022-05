Le petit moment qui fait du bien: une escapade en voiture et en musique avec Paul McCartney

Si vous avez déjà vu le Late Late Show de James Corden, vous connaissez sûrement la séquence du Carpool Karaoke où l’animateur barbu trimballe dans sa voiture des stars chantant à tue-tête avec lui. Parmi les nombreuses séquences d’anthologie, celle réalisée à Liverpool avec Paul McCartney reste sans conteste la plus incroyable et la plus enthousiasmante. Appelant l’ex-Beatles à sa rescousse pour visiter la ville, Corden s’offre un trip dont on a tous rêvé. Le duo beugle Baby drive my car en roulant dans la ville, chante Penny Lane en la traversant, se lance dans un émouvant Let it Be dont Macca vient d’expliquer la genèse…

Au fil des rues, il visite le salon de coiffure de sa jeunesse puis la maison où il vivait adolescent et devenue un petit musée. McCartney, généreux et malicieux comme toujours, n’est pas avare en anecdotes savoureuses et montre comment il composait dans les WC car le son y était meilleur que partout ailleurs. Pour finir la balade, le duo fait halte dans un des pubs où les Beatles, encore inconnus, jouaient pour se faire connaître. Corden passe derrière le bar et invite une jeune fille à choisir une chanson dans le juke-box. Un riff de guitare fait sursauter une habituée, un rideau se lève et les clients du pub, n’en croyant pas leurs yeux, découvrent Paul Mc Cartney et ses musiciens jouant Hard Day’s Night et se muant en juke-box vivant. Frissons et joie à l’état pur. Ir-ré-sis-tible !