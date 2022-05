Frayeur à Barcelone: un joueur s'écroule en plein match

Le contact fut violent. Très violent même ! Si bien que l’ambulance a dû monter sur la pelouse suite à un choc tête contre tête entre Gavi et Araujo. C’est ce dernier qui a reçu un coup au niveau de la tempe et qui est tombé au sol.

Le joueur ayant perdu connaissance, les secours sont rapidement arrivés sur l’aire de jeu. Après avoir procuré les premiers soins, ils l’ont positionné sur une civière et l’ont embarqué en direction de l’hôpital le plus proche. « Le joueur souffre d’une commotion et il a été transféré à l’hôpital pour des examens complémentaires », a expliqué le FCB sur ses réseaux sociaux.

Des images qui font froid dans le dos mais qui n’ont pas empêché le Barça de battre le Celta Vigo (3-1).

Voici tous les buts catalans.