Série: psy fragile dans «En thérapie»

Quand Eric Toledano et Olivier Nakache, après la première saison de En thérapie, ont réfléchi à la manière de faire évoluer la relation entre leur psy Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) et sa superviseuse (Carole Bouquet), ils ont vite compris qu’il leur fallait un nouveau personnage de « référente ». Et d’en faire le cadeau à Charlotte Gainsbourg qui, mise à part une apparition dans Dix pour cent, n’avait jamais joué dans une série.

Elle est Claire Brunet, psychiatre et psychanalyste, autrice d’un livre qui a connu un grand succès pendant le confinement. Le choix de Charlotte Gainsbourg a complètement bouleversé le personnage de Claire Brunet et la cure suivie par Dayan. Simple « oreille » pour recueillir les confidences de son patient, elle a fait de son personnage, autoritaire et fragile à la fois, une figure clef de la seconde saison de la série adaptée de BeTipul.