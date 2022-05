Hervé Koffi a retardé l’échéance: les bulletins des Zèbres à Genk

6,5 Koffi : il a retardé au maximum l’échéance en stoppant l’envoi d’Hrosovsky à la 42e et une première tête d’Onuachu à la 51e, mais il n’a rien pu faire pour empêcher la suite que l’on connaît. Il évite un score plus lourd en sortant des arrêts devant Heynen, Onuachu et Bongonda.

4 Knezevic : il a souffert face à la vivacité de Paintsil, qui l’a plusieurs fois mis dans le vent en seconde période.

5 Andreou : comme lors de sa montée au jeu vendredi, Onuachu l’a pas mal ennuyé et, même s’il l’avait plutôt bien géré jusque-là, c’est lui qui perd son duel face au Nigérian sur l’égalisation.

5,5 Bessilé : le Togolais a privilégié l’efficacité et l’absence de prise de risque.