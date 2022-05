Révision des traités de l’UE: attention à la boîte de Pandore

Quand vous dansez avec le diable, c’est le diable qui vous transforme et pas l’inverse (…) Et si nous n’agissons pas rapidement et de manière décisive, il nous paralysera. » C’est du président Poutine que parle Alexander De Croo, lors d’un discours lundi soir à Berlin. « Trop longtemps », nous avons été accros à son pétrole et gaz bon marché, poursuit le Premier ministre belge.

La cure de désintox sera violente. Elle dit, parmi bien d’autres constats, combien l’Union européenne vit l’épisode le plus dramatique de son histoire. Voilà l’Europe confrontée à la brutalité de l’assaut lancé par notre voisin russe contre cette Ukraine aux aspirations européennes. Pour toujours, ou pour longtemps, les citoyens de cette Europe pacifique et démocratique côtoieront la menace de cette violence contre les sociétés libres, même si elle sortira affaiblie du conflit. La géographie ne changera pas. C’est toute l’architecture du Vieux Continent qui est bouleversée.