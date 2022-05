Eurovision: revivez la performance des Ukrainiens, grands favoris de cette édition (vidéo)

Suivi chaque année par près de 200 millions téléspectateurs, l’événement se tient cette année à Turin (nord-ouest) et offre une respiration bienvenue sur le Vieux continent en proie à la guerre.

Sauf Waterloo, les Ukrainiens devraient finir au firmament ou a minima sur le podium de l’Eurovision, grand-messe de la chanson pop, paillettes et provoc dont les demi-finales 2022 se sont ouvertes mardi en Italie.

Après une première demi-finale ce mardi soir et une seconde jeudi, les 40 pays en compétition seront ramenés à 25 pour la finale du samedi 14 mai.

Pour sa 66e édition – celle de 2020 a été annulée à cause du covid – comme pour les précédentes, l’Eurovision promet son lot de strass et de glamour, mais aussi d’outrance et de franchement bizarre.

En position de favori devant le duo italien Mahmood et Blanco, le Britannique Sam Ryder, et la Suédoise Cornelia Jakobs, le groupe de rap folklorique ukrainien Kalush Orchestra sera à tout le moins plébiscité par le public, selon les bookmakers.

L’Ukraine doublerait ainsi la mise après sa victoire en 2016 – deux ans après l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie – avec Jamala et le titre « 1944 », une chanson racontant la déportation des Tatars par Staline.