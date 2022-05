Décès du premier président de l’Ukraine indépendante Léonid Kravtchouk Andriï Yermak, le chef de l’administration présidentielle, a regretté sur Telegram une « grande perte », saluant un « sage patriote et une « figure véritablement historique ».

Le premier président de l’Ukraine indépendante et l’un des fossoyeurs de l’URSS, Léonid Kravtchouk, est décédé mardi à l’âge de 88 ans en pleine invasion russe du pays, ont annoncé les autorités mardi.

« Une grande perte pour toute l’Ukraine. Aujourd’hui, Léonid Kravtchouk est décédé – le premier président de l’Ukraine, le premier président de la Rada (le Parlement ukrainien, ndlr) et l’homme qui est à l’origine de l’Etat ukrainien moderne », a indiqué le maire de Kiev Vitali Klitschko sur Telegram.

Il a salué un homme qui « n’a pas eu peur » de prendre les rennes du pays lors des turbulentes années 1990, après la chute de l’Union soviétique. « C’est pendant sa présidence que le Parlement a adopté l’acte de proclamation de l’indépendance de l’Ukraine », a-t-il rappelé.

« Il est resté fidèle à son pays jusqu’au dernier moment et a cherché, par son expérience et ses connaissances, à améliorer notre vie. Et il a réussi », a poursuivi M. Klitschko.

Andriï Yermak, le chef de l’administration présidentielle, a regretté sur Telegram une « grande perte », saluant un « sage patriote et une « figure véritablement historique ».

« Il a connu des moments tumultueux pour notre pays, des décisions difficiles et historiques, la formation de l’indépendance ukrainienne », a de son côté indiqué sur Facebook le député Dmytro Razoumkov.

« Pour notre indépendance et notre liberté, nous nous battons aujourd’hui. Dans une terrible guerre contre l’envahisseur russe », a-t-il poursuivi.

Léonid Kravtchouk, en tant que président de l’Ukraine soviétique, a été l’une des trois figures à acter la dissolution de l’URSS le 8 décembre 1991 aux côtés des présidents de la Russie et du Bélarus soviétiques, Boris Eltsine et Stanislav Chouchkevitch.

Stanislav Chouchkevitch est décédé mercredi dernier à 87 ans, tandis que Boris Eltsine est mort en 2007.