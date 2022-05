Le rhume des foins peut constituer un danger au volant, selon une étude

Les symptômes du rhume des foins, en plus d’être désagréables au quotidien, peuvent représenter un danger lorsque l’on prend la voiture. Un rhume non traité aurait, selon une étude, les mêmes effets que deux ou trois verres d’alcool.

Yeux larmoyants et gonflés, éternuements fréquents… Les symptômes du rhume des foins, en plus d’être dérangeants au quotidien, peuvent constituer un danger au volant, rappelle mercredi l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Selon une étude, un rhume des foins non traité aurait le même effet au volant que deux ou trois verres d’alcool.

« Lorsque nous éternuons, nous fermons les yeux pendant un bref instant. Ce mécanisme réflexe est impossible à éviter, et peut ’aveugler’ le conducteur en moyenne pendant 3 secondes, l’empêchant ainsi de voir la route et de réagir sur une distance d’environ 100 mètres à 120 km/h », souligne l’AWSR. En outre, le rhume des foins perturbe le sommeil et peut augmenter le risque de somnolence lors de la conduite.