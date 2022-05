Météo: encore un peu de soleil avant le retour des nuages Les températures maximales atteindront jusqu’à 23 degrés dans le centre du pays.

Par Belga Publié le 11/05/2022 à 06:23 Temps de lecture: 2 min

La journée de mercredi sera assez ensoleillée, malgré le développement de champs nuageux et l’arrivée de voiles d’altitude depuis l’ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En fin de journée, une averse sera d’ailleurs possible à la Côte. Les maxima seront proches de 18ºC à la mer et compris entre 21 et 25ºC dans l’intérieur du pays. Le vent sera modéré à localement assez fort de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 ou 55 km/h. Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra variable à abondante depuis l’ouest avec des périodes de pluie. Dans le sud-est du pays, ce n’est que vers l’aube que les précipitations sont attendues. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra sec dans l’ouest du pays avec de larges éclaircies. Les minima varieront de 8 à 13ºC. Le vent sera généralement modéré, à la mer parfois assez fort, d’ouest à sud-ouest.

Jeudi, la journée débutera avec encore pas mal de nuages sur le centre et l’est du pays et une averse pourrait encore se produire en Ardenne. Ailleurs, les éclaircies seront larges. Au fil des heures, des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. Les maxima se situeront entre 16ºC à la mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 20 ou 21ºC dans le centre. Le vent deviendra modéré de secteur ouest.