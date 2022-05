Apple enterre son emblématique iPod

Rectangulaire, blanc, l’iPod débarque dans les rayons il y a plus de vingt ans en 2001 et connaît rapidement une forte popularité.

À lire aussi 2022, le passé recomposé

« La musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d’utilisateurs comme l’a fait l’iPod a eu un impact non seulement sur l’industrie musicale mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée », a-t-il poursuivi. L’iPod Touch restera disponible dans les points de vente de la marque jusqu’à épuisement des stocks, a précisé le géant de Cupertino (Californie).