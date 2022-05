Hockey: Xavier De Greve à la tête du Racing

Après 11 saisons de coaching à Waterloo dont 5 saisons comme entraîneur principal de l’équipe messieurs, puis 2 saisons à l’Orée (dont la première où il avait atteint les demi-finales de playoffs avec une défaite aux Shoot-outs face aux futurs champions du Dragons), le Brabançon aura donc l’opportunité de relever de nouveaux défis avec un club qui devrait, théoriquement, conserver l’entièreté de son effectif durant l’été. « J’ai été séduit par le projet mais aussi le professionnalisme du Racing à tous les niveaux. Je me retrouve, d’ailleurs, dans un environnement très proche de ce que j’avais connu à Waterloo. Un projet sportif solide pour ses équipes DH avec un travail de fond au niveau de l’école des jeunes. Ils possèdent de solides objectifs qui sont confirmés par des faits concrets sur le terrain. Je vais donc m’intégrer au maximum dans le club et je vais d’ailleurs suivre également les jeunes coachs qui travaillent à Uccle. »

Trois jours après avoir remporté le titre qu’il convoitait depuis 81 ans, le club ucclois a annoncé le nom du successeur de Craig Fulton à la tête de son équipe messieurs. Un choix judicieux en rapport avec les ambitieux objectifs des Bruxellois qui entendent bien continuer à jouer les premiers rôles en Division d’honneur durant ces prochaines saisons. En effet, Xavier De Greve disponible après avoir décidé, d’un commun accord, avec l’Orée de ne pas poursuivre l’aventure du côté de Woluwe-Saint-Pierre, correspondait parfaitement au profil recherché. « Dès l’annonce de mon départ, nous avons commencé à discuter avec le Racing qui se montrait intéressé par mon profil. Nous voulions réfléchir à la manière de construire un projet commun sur le long terme mais aussi apprendre à mieux me connaître. Et cela a rapidement collé entre nous. À ce moment-là, j’ai également eu certains contacts en France mais ma volonté était bien de rester en Belgique et de reprendre un rôle dans un club du top niveau tout en continuant mon rôle de T2 avec l’équipe de France. »

Un projet dans la continuité en s’appuyant sur les jeunes du club

Le succès et le titre décroché, ce week-end, à Louvain-la-Neuve, offrent de belles perspectives du côté ucclois. De quoi correspondre aux attentes de Xavier De Greve qui tentera de poursuivre le travail accompli par son prédécesseur. « Le Racing aura comme ambition de disputer le top 4, chaque saison, en continuant à intégrer formés au club. Nous disputerons également l’EHL avec la volonté de performer au niveau européen et de nous installer durablement dans le Final 4. Je vais récupérer une équipe très compétitive que nous pouvons encore renforcer dans certaines lignes pour devenir plus régulier, dès la saison prochaine. Ma conception du hockey est très proche de celle du Racing. Nous avons le même style de jeu. Je veux donc aller dans la continuité de ce qui est proposé depuis des années et continuer à développer les jeunes issus du cru. J’y amènerai certaines touches personnelles dans la gestion du jeu et la manipulation de l’adversaire. »