Palestine: une journaliste d’Al-Jazeera tuée à Jénine

Une vive émotion étreignait la population palestinienne ce mercredi matin lorsque fut connu le décès de la journaliste Shireen Abu Akleh, 51 ans, une des personnalités les plus connues de la chaîne qatarie d’information en continu Al-Jazeera. Notre consœur a été tuée d’une balle dans le visage lors d’une opération de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Tôt à l’aube ce matin, Shireen Abu Akleh, qui logeait à Jénine depuis quelques jours pour couvrir la situation tendue qui y régnait, avait averti sa hiérarchie qu’elle se rendait au camp de réfugiés où, disait-elle, une opération de l’armée israélienne avait lieu. Selon Ali al-Samoudi, un producteur de la chaîne d’information qui l’accompagnait et qui sera lui aussi touché par les tirs et légèrement blessé, c’est bien l’armée israélienne qui a ouvert le feu sur eux alors qu’ils se rendaient sur les lieux portant un casque et un gilet pare-balles bleu mentionnant en grand « PRESS ». Un journaliste de l’Agence France Presse sur place a confirmé cette version.