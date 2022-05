Un début de saison belge: Nafi Thiam ouvrira à domicile

Après une longue attente, Nafi Thiam a dévoilé le début de son programme estival 2022 qui démarrera à Lokeren et Oordegem. « Une séquence logique », selon ses managers.

À défaut d’avoir entamé sa saison à Dampicourt par les interclubs, le week-end dernier, parce qu’elle ne s’estimait pas encore prête après avoir vu sa préparation retardée par des douleurs dorsales en début d’année, Nafi Thiam le fera malgré tout sur le sol belge à la fin de ce mois. Le dimanche 22 mai, elle s’alignera sur 100 m haies au Grand Prix de Lokeren, et le samedi 28 mai, on la retrouvera à l’Ifam, à Oordegem, sur 200 m. Les deux premières étapes d’un programme strictement individuel censé la préparer pour les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) pour lesquels elle a confirmé qu’elle sera « prête et en forme ».

« Nous sommes encore en train de finaliser d’autres dates pour d’autres disciplines pour le mois de juin », précise Helena Van der Plaetsen, l’une des deux managers de la Namuroise. « Commencer par le 100 m haies et le 200 m, sans partir trop loin, constituait une séquence logique tant pour elle que pour Roger (NDLR : Lespagnard, son entraîneur). Établir son programme, c’est toujours un peu réussir un puzzle ; il faut trouver les bonnes épreuves au bon moment. »