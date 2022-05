Espagne: ce qui va changer pour certains touristes belges

Des nouvelles conditions strictes ont été édictées pour les touristes. Les particuliers pourraient se voir infliger une amende pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros. Les changements sont nombreux et importants : les « happy-hours » ne vont plus être autorisées, la vente d’alcool en magasin va être limitée. Il sera également interdit d’organiser une tournée de pubs.

Les touristes optant pour la formule all-inclusive n’auront plus droit qu’à 6 boissons par jour (3 le matin et 3 le soir). Ces règles concernent les vacanciers se rendant à Ibiza, ainsi que dans les zones de Playa de Palma, El Arenal, Magaluf et le quartier ouest de Sant Antoni de Portmany.