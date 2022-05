Marge salariale: les syndicats à la Chambre le 29 juin

La date vient d’être fixée : les organisations syndicales seront auditionnées par les députés membres de la commission des Affaires sociales, le 29 juin prochain. Cette séance interviendra dans le cadre de la loi d’initiative citoyenne : au printemps dernier, les syndicats avaient remis aux parlementaires une pétition soutenue par 90.000 signatures pour réclamer la modification de la loi de 1996 sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Le front commun syndical (FGTB, CSC, CGSLB) dénonce en effet le caractère obligatoire de la marge qui découle de cette loi et qui fixe le plafond des augmentations de salaire à négocier au sein des secteurs et des entreprises. Il cible également la marge de sécurité retranchée de celle-ci (0,5 %) et la non-prise en compte des aides fiscales liées au Tax Shift dans la comparaison des salaires belges avec ceux de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas.