La fédération de hockey va proposer une modification du règlement après l’affaire du Léopold

Mardi, via un communiqué, l’Organe d’Administration de l’ARBH a dit « prendre acte de la décision du Léopold Club de renoncer à l’appel qu’il avait introduit contre le jugement du Comité de Contrôle », tout en rappelant que sa structure administrative a bien respecté toutes les procédures prévues au règlement comme tous les droits de la défense, contrairement à ce que le Léopold contestait. « L’Organe d’Administration de l’ARBH estime également qu’il est important de rappeler que toutes les règles et procédures reprises dans les règlements ont été démocratiquement approuvées par l’Assemblée Générale des clubs et que l’introduction de l’article 8 du Règlement d’ordre intérieur (concernant les autorisations Belgian League pour les joueurs de nationalité d’un état hors Espace Economique Européen) l’avait été à la demande des clubs de Division Honneur », indique l’ARBH, qui se dit aussi « ouverte à des modifications et améliorations de ces règles si tel est le souhait d’une majorité de clubs. »

En guise de conclusion à cette mauvaise affaire pour l’image du hockey belge, l’ARBH a tenu à rappeler ses priorités. « Suite à ces incidents l’image du hockey belge a été écornée et des joueurs et joueuses sont devenus les victimes impuissantes d’événements qui les dépassaient et qui les ont affectés lourdement. Il est maintenant plus que temps de tourner la page et de faire à nouveau corps autour des valeurs que nous défendons depuis tant d’années, afin que la sérénité se réinstalle autour de notre sport. »