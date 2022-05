Performances énergétiques: des pistes pour un logement plus durable

Depuis quelques années, les acheteurs et locataires ont pris l’habitude de regarder le certificat PEB au moment du choix d’un bien (lire ci-dessous). Un bon niveau de performance énergétique garantit généralement un certain confort de vie, des factures de chauffage moins élevées, mais aussi, souvent, un impact plus faible de l’habitation sur l’environnement.

Toutefois, il serait réducteur de limiter la durabilité et l’aspect « vert » d’un logement à la seule performance de ses techniques de chauffage, d’isolation, de ventilation, etc. La consommation d’énergie est, en effet, influencée par de nombreux autres facteurs, à commencer par l’occupation du bâtiment. On pense par exemple aux comportements des occupants, à la température à laquelle ils chauffent le bâtiment, aux nombres d’appareils électriques qu’ils utilisent et à quelle fréquence, etc.