L’Ukraine a cherché à désorganiser la vente d’alcool en Russie: «Nous avons décidé que les gens avaient besoin d’être sobres»

« Parmi les choses notables qui sont connues aujourd’hui, il y a l’attaque contre le système (russe) d’accise (taxation, ndlr) qui a permis de désorganiser la vente d’alcool en Russie », a déclaré M. Fedorov, lors d’une conférence de presse virtuelle organisée dans le cadre d’une convention sur la cybersécurité à Paris. « Nous avons décidé que les gens avaient besoin d’être sobres pour pouvoir » faire face à « la propagande » auquel les soumet le gouvernement russe, a ironisé M. Fedorov, qui s’exprimait en ukrainien et dont les propos étaient traduits en français.

Le vice-Premier ministre n’a pas donné d’autres détails sur cette opération, et est resté relativement discret sur les autres actions de cyberoffensives menées par les Ukrainiens contre la Russie. « Plus de 80 systèmes russes ont été endommagés », a-t-il indiqué, en citant l’équivalent russe de YouTube, RuTube, paralysé par une cyberattaque en début de semaine. « Les sites du FSB, du Kremlin ont été mis à terre », a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs profité de l’occasion pour lancer un appel aux sociétés françaises encore actives en Russie pour qu’elles quittent le pays et « cessent leur coopération » avec ce pays. Interrogé sur les noms des entreprises françaises concernées, il n’a pas voulu les donner, expliquant que le gouvernement « était en contact » avec elles, et qu’elles avaient « promis de réagir et de quitter le marché » russe.