L’algie vasculaire faciale, cette maladie neurologique qui plonge dans l’enfer de la douleur

J’étais seule devant ma télévision lorsque j’ai ressenti une douleur puissante qui m’était totalement inconnue », se remémore Vanessa Matz, 48 ans. « Je suis migraineuse, mais cela n’avait rien de semblable, si ce n’est que cela se manifestait au niveau de la tête. J’avais très mal l’oreille et j’avais l’impression qu’on m’enfonçait un tournevis dans la tempe. A cela, s’ajoutait aussi une sensation qu’un fil de fer me remontait dans le nez pour traverser mon œil et qu’on m’avait défoncé la mâchoire à coups de poing, le tout sur une moitié de mon visage ». Cette première crise remonte déjà à cinq ans. Cette fois-là, elle dure près d’une demi-heure. Vanessa croit d’abord à un anévrisme. La douleur finit par s’estomper, et elle décide de ne pas y prêter attention. Mais dès le lendemain et durant une semaine, elle est terrassée par un mal identique, à la même heure : 22h30. La quadragénaire se résout alors à consulter, et le diagnostic tombe : le mal qui la ronge porte un nom, celui d’algie vasculaire faciale.