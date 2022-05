Test Achats demande la réglementation des frais supplémentaires pour les titres-services

Cette dernière reçoit de nombreuses plaintes de la part d’usagers et usagères de ces services au sujet de suppléments qui leur sont facturés à côté de leurs titres-services. Elle constate en effet que plus de la moitié des sociétés de titres-services facturent désormais des suppléments, contre un tiers en 2017.

Test Achats a interpellé les ministres régionaux de l’Emploi, Christie Morreale, Bernard Clerfayt et Hilde Crevits, pour leur demander de réglementer clairement les frais pouvant être réclamés par les sociétés de titres-services, a indiqué mercredi l’organisation de défense des consommateurs dans un communiqué.

De plus, alors que ceux-ci ne représentaient à l’origine qu’un coût administratif limité ou des frais de déplacement, l’organisation voit à présent poindre des « abonnements ».

La législation sur les titres-services ne prévoit pas la possibilité de facturer des suppléments, elle n’est donc ni explicitement autorisée, ni interdite, explique l’organisation. Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être remplies pour pouvoir les réclamer. Ces frais doivent notamment avoir été convenus au préalable, être réels et raisonnables au regard des services fournis, faire l’objet d’une facture détaillée, etc.