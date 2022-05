Climat: toutes les canicules sont renforcées par le réchauffement, selon des experts

Toutes les canicules portent d’ores et déjà l’empreinte mesurable et caractéristique du réchauffement de la planète, ont assuré mercredi des scientifiques spécialisés dans le lien entre événements météo extrêmes et changement climatique.

Le réchauffement provoqué par les activités humaines renforce également la fréquence et l’intensité des inondations dans certaines régions du monde et de certaines sécheresses, mais le lien est moins systématique, selon le document publié mercredi et présenté comme un guide à l’attention des journalistes.