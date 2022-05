Grégory Demal est le nouveau directeur général de Nethys

Pour justifier ce choix, Nethys souligne la capacité de Grégory Demal « à développer une vision stratégique et sociétale pour Nethys, au bénéfice de ses actionnaires publics », ainsi que « son intérêt pour le développement de la région liégeoise et son attachement à l’intérêt général ».

Il a été retenu suite à un processus de sélection un brin chaotique, lancé en février dernier. Les trois derniers candidats en lice ont été auditionnés mercredi matin par les instances de Nethys, à savoir Laurent Weerts (Deloitte et HEC), Damien Lourtie (directeur financier de la SRIW) et Grégory Demal. Ce dernier a ensuite raflé la mise lors de la délibération. Tous les membres du conseil d’administration ont pu voter, à bulletin secret, pour le futur patron. Et tous ont inscrit le même nom sur leur bout de papier : Grégory Demal.

Bruno Colmant, qui avait marqué un intérêt pour le poste tout en le niant dans la presse, n’a plus été sollicité.