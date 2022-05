Europe playoffs: pourquoi les Zèbres ratent leurs deuxièmes mi-temps

L’histoire se répète décidément pour les Carolos durant ces playoffs. Tant à Malines (0-0 et une domination) que contre Gand (1-0) et Genk (1-0 et 0-1), le Sporting a toujours réalisé des premières mi-temps convaincantes avant de s’écrouler au retour des vestiaires, abandonnant ainsi neuf points qui font forcément toute la différence. « C’est horrible. J’ai envie de retourner le banc et de retourner tout le stade », admettait ce mardi soir Edward Still au moment d’évoquer la récurrence d’un scénario qui, par son caractère répétitif, démontre certaines fragilités du Sporting dans cette fin de saison.