En Oklahoma, au point zéro de la guerre contre l’avortement aux Etats-Unis

L’Oklahoma est le dernier Etat à se rallier à la vague de lois qui a déferlé sur les Etats-Unis, réduisant les droits des Américaines en matière de santé sexuelle et reproductive.

Le point zéro de l’avortement dans l’Etat de l’Oklahoma se trouve dans la banlieue de Tulsa. Entouré de bâtiments commerciaux d’un étage et de parkings à moitié vides, un centre de santé reproductive pour femmes, la Tulsa’s Women Health Clinic, a résisté jusqu’au bout aux menaces de la loi étatique drastique interdisant l’avortement après six semaines de grossesse, ce qui, en pratique, équivaut à une interdiction quasi-totale.

Kevin Stitt, le gouverneur républicain de l’Etat de l’Oklahoma, qui déclare vouloir « devenir le gouverneur le plus pro-vie des Etats-Unis », a annoncé, ce 3 mai, avoir signé une loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et des amendes jusqu’à 100.000 dollars (94.800 euros) pour quiconque collabore à une interruption volontaire de grossesse (IVG), et cela concerne aussi bien le médecin qui la pratique que le chauffeur de taxi qui conduit la patiente à l’hôpital.