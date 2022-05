Football américain: Tom Brady touchera un salaire record comme consultant

37,5 millions : c’est le salaire que Tom Brady touchera chaque année pour amener son expertise sur Fox Sports. La star du football américain a signé un contrat de 10 ans et deviendra, quand il arrêtera sa carrière, le consultant de sport le mieux payé de l’histoire.

Dans quelques mois, la star du football américain Tom Brady (44 ans) mettra un terme à sa carrière, longue de 22 saisons. Le célèbre quarterback, qui avait annoncé son retrait des terrains en février dernier avant de revenir rapidement sur sa décision, va disputer encore (au moins) une saison avant d’endosser la fonction de consultant pour Fox Sports, préférée à ESPN, qui lui faisait également les yeux doux.

Fox Sports a su le convaincre, notamment grâce à un salaire alléchant. Tom Brady a signé un contrat portant sur 10 ans et qui lui assure un salaire de 375 millions de dollars, soit 37,5 millions par an, ce qui fera de lui le consultant de sport le mieux payé de l’histoire. De quoi augmenter encore sa fortune, le mari du mannequin Gisèle Bundchen ayant déjà gagné un peu plus de 300 millions de dollars dans sa carrière, sans compter ses (gros) contrats publicitaires.