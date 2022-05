Podcast – Mithra Jazz à Liège: découvertes et promesses musicales

Par Sandrine Puissant Publié le 11/05/2022 à 16:25 Temps de lecture: 1 min

Aujourd’hui, on vous propose de la découverte musicale. Le festival Mithra Jazz à Liège démarre le jeudi 12 mai et dure jusqu'au dimanche 15. Il rassemble des artistes belges et des stars internationales. Une richesse incroyable pour Jean-Claude Vantroyen, qui nous partage ses coups de cœur et explique pourquoi y aller.

Mithra Jazz à Liège, 12 au 15 mai 2022, http://www.jazzaliege.be/fr.

