Pressenti pour jouer face à Levante ce jeudi, Eden Hazard ne figure finalement même pas dans la sélection du Real Madrid…

En se fiant aux déclarations de son entraîneur, Carlo Ancelotti, on pouvait penser que l’ancien Lillois, qui a repris l’entraînement ce lundi, allait effectuer son grand retour ce jeudi soir, face à Levante. Mais c’était à nouveau du bluff de la part de l’Italien, puisque le Belge ne figure même pas dans la sélection du Real, dévoilée ce mercredi.

Le dernier match d’Eden Hazard avec le Real Madrid remonte à presque trois mois. Le 19 février dernier, le capitaine des Diables rouges avait eu l’occasion de gambader pendant cinq petites minutes sur le pré face à Alavès. Depuis, le Brainois a subi une opération à la cheville droite, et il a terminé sa rééducation, qui a pris un peu plus d’un mois.

Il ne restera donc plus que 180 minutes (à Cadix le 15 mai et face au Betis une semaine plus tard) à Eden Hazard pour prouver à son coach qu’il peut être un remplaçant utile pour la finale de la Ligue des champions…