Guerre en Ukraine: tensions communautaires autour de l’hébergement des réfugiés

Interrogé au parlement mardi matin sur la fatigue de certains hébergeurs de réfugiés ukrainiens qui aimeraient que les autorités prennent le relais, le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V) a taclé la partie francophone du pays. Tout en assurant ne pas vouloir en faire un « jeu communautaire », il a mis en avant les 9.000 places structurelles (via des villages de containers à Anvers et Malines notamment) déjà disponibles en Flandre.