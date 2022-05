Le tourisme local a la cote

La crise sanitaire a fortement affecté Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP). C’est peu de l’écrire puisque le groupe a perdu 800 millions d’euros de chiffre d’affaires à cause, principalement, des sites qui sont restés fermés, totalement ou partiellement, pendant un peu plus d’un an (de mars 2020 à juin 2021). « Nous avons consommé 600 millions de trésorerie, mais nous ressortons de cette crise plus forts qu’avant », exprime avec fierté Frank Gervais, le CEO du groupe. « Dès que nous avons pu procéder aux réouvertures, le groupe a prouvé qu’il pouvait redresser la tête malgré la tempête. »

L’été 2021 a ainsi permis à PVCP d’enregistrer une hausse de son chiffre d’affaires de 17,3 % par rapport à 2020, ce qui n’était pas difficile au vu des circonstances mais aussi, et surtout, de 2,2 % par rapport à 2019, soit avant la crise du covid.