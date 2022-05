Coronavirus: le nombre d’infections sans doute sous-estimé

Le nombre de cas de contamination actuellement diagnostiqués est probablement inférieur au nombre réel, affirme mercredi le professeur de médecine du travail Lode Godderis (KU Leuven-Idewe), sur la base des chiffres relatifs aux absences de courte durée pour cause de maladie chez les employés.

Selon les chiffres de l’entreprise de services RH Acerta, les absences pour cause de maladie ont dépassé 3,2 % au premier trimestre de 2022. En période normale, avant la pandémie de coronavirus, ce pourcentage se situait autour de 2 à 2,3 %. Le chiffre le plus élevé a été enregistré en mars 2020, au début de la pandémie, alors que 4,51 % du personnel n’avait pas pu se rendre au travail pour cause de maladie.