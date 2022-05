Dépôt de 70.000 signatures au parlement bruxellois contre l’abattage sans étourdissement

Elle a été remise à Jonathan de Patoul (Défi), à l’initiative d’une proposition d’ordonnance visant à rendre l’étourdissement obligatoire, ainsi qu’à la députée Carla Dejonghe (Open VLD), qui l’a cosignée. La députée Alexia Bertrand les a rejoints pour exprimer le soutien du MR. Les militants avaient avec eux des pancartes portant des messages comme « Plus d’excuses ! », « Arrêtez la douleur » et « Mourir sans souffrir est un droit ».

Michel Vandenbosch, président de Gaia, appelle le parlement bruxellois à suivre les traces de la Wallonie et de la Flandre : « Des auditions sur la question auront lieu à partir du 18 mai. Des défenseurs du bien-être animal seront entendus la semaine suivante, en amont de discussions sur l’aspect juridique. Dans le sillage d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour constitutionnelle belge a tranché en estimant que les interdictions flamande et wallonne de 2017 ont trouvé un juste équilibre entre les impératifs du bien-être animal et de la liberté de culte ». Il avance qu’« un mouton met en moyenne 20 secondes, et jusqu’à plus de 2 minutes, à perdre conscience quand il est égorgé. Pour un bovin, cela monte à 5-6 minutes. Il existe aujourd’hui des techniques pour épargner des souffrances aux animaux, appliquons-les. C’est un principe raisonnable. »

Gaia relève que 70 % des Bruxellois sont favorables à une interdiction de l’abattage sans étourdissement, selon un sondage réalisé en mars 2021 par l’entreprise spécialisée en études de marché Ipsos et selon les résultats d’une enquête du ministre bruxellois du Bien-être animal Bernard Clerfayt (DéFi).