Etienne Piron prend deux mesures destinées à rassurer les clients

Au sein des constructeurs clé-sur-porte et autres entreprises générales de construction, c’est le branle-bas de combat depuis plusieurs mois, mais l’heure est venue aujourd’hui de prendre une décision. Chez Etienne Piron, elle est tombée ce mardi, car il faut avant tout rassurer les clients désireux de se lancer dans une construction neuve. Dans les circonstances actuelles, avec des coûts de construction qui n’arrêtent pas de grimper et qui sont encore entraînés vers le haut par des coûts énergétiques de folie, il est impossible de connaître le montant exact qu’il faudra débourser une fois que la maison sera achevée. Du coup, le client aura forcément tendance à pousser sur la pédale de frein et à reporter son projet à plus tard.