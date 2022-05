Tour d’Italie: Arnaud Démare «super content» après sa première victoire de la saison

Démare a reconnu que ce ne fut pas une promenade de santé. « La montée (du Portella Mandrazzi, 2e catégorie, 19,5 km à 4 %) a été difficile. On s’y attendait. On a perdu pas mal de temps mais les gars ont fait un super travail pour revenir dans la descente. On est revenus comme des balles. Cela a été très vite. J’avais tout le monde avec moi. »

Comme Cavendish et Ewan étaient distancés, « on a continué à vite prendre la tête avec Attila (Valter) et Clément (Davy) pour pas que cela rentre derrière ». Et Arnaud Démare de conclure au terme de la journée : « ce qu’il faut c’est ne pas baisser les bras et persévérer ».