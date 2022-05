Coronavirus: le masque ne sera plus obligatoire à partir de lundi prochain dans les avions en Europe

A quelques semaines des vacances d’été, l’AESA a annoncé ce mercredi la levée générale du port du masque dans l’ensemble des aéroports et avions de l’Union européenne.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont annoncé mercredi la levée, dès lundi prochain, de leur recommandation du port obligatoire du masque facial dans les aéroports et à bord des avions.

Cette levée tient compte des derniers développements de la pandémie, en particulier des niveaux de vaccination et d’immunité naturellement acquise, ainsi que de la levée des restrictions sanitaires dans un nombre croissant de pays européens, selon un communiqué des deux organismes.