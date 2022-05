Carburants verts: la Belgique n’est pas très ambitieuse

Neste, un des plus gros collecteurs mondiaux de déchets qu’il transforme en carburant, défend le kérosène vert comme seule solution avant l’arrivée des avions électriques ou à hydrogène qui prendra du temps. En matière de diesel et kérosène durable, la Belgique est à la traîne.

Près de 400.000 vols commerciaux ont été réalisés à ce jour, opérés par différentes compagnies aériennes, avec une partie de carburant vert mélangé au kérosène traditionnel. Ce carburant vert, appelé SAF (sustainable aviation fuels), est pointé depuis des années comme une partie des solutions pour éliminer ou diminuer les émissions de CO2 du secteur aérien. L’objectif annoncé de l’association mondiale des compagnies aériennes (Iata) est d’avoir un secteur « zéro émission » d’ici 2050. Une bonne partie (la moitié) de cette amélioration doit être réalisée avec l’usage du SAF (en lieu et place ou en mélange avec le kérosène traditionnel). Encore faut-il que ce SAF soit disponible partout, pour tous et à un prix acceptable. En cette période troublée pour le prix des carburants, cette semaine, la tonne de kérosène se facturait aux alentours de 1.800 dollars quand la tonne de SAF tournait autour de 3.600 dollars. Plus habituellement, le prix du SAF est trois à cinq fois plus élevé que le kérosène fossile.