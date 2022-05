Le transit du gaz russe via l’Ukraine perturbé pour la première fois

C’est un nouveau bras-de-fer qui se joue entre la Russie, l’Ukraine et l’Union européenne sur la livraison de gaz. Ce mercredi, une baisse du transit de gaz russe via l’Ukraine a été constatée par la société énergétique ukrainienne Naftogaz. Une diminution attribuée par Kiev à la prise de contrôle par les forces russes d’infrastructures gazières dans l’est du pays. Mardi soir, l’opérateur ukrainien des gazoducs Ogtsou avait averti qu’il ne pourrait plus assurer le transit habituel en raison de la présence des forces russes dans les installations de Sokhranivka et Novopskov, dans la région de Lougansk et par lesquelles transitent 32 millions de m3 – soit un tiers du gaz russe destiné à l’Europe. L’opérateur dénonçait « des prélèvements illégaux » du « gaz destiné au transit », envoyé selon Kiev vers des territoires occupés par la Russie dans l’est de l’Ukraine. Ogtsou demandait que le gaz russe soit orienté vers un autre point de passage, à Soudja, situé dans les territoires contrôlés par Kiev.