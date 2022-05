Etienne Davignon, administrateur d’Anderlecht: «Kompany n’est plus protégé ad vitam aeternam»

Etienne Davignon (89 ans), chef de file des actionnaires minoritaires du RSCA, est à nouveau un homme heureux au sein du Conseil d’administration anderlechtois. Loin des propos alarmistes qu’il tenait encore il y a moins d’un an, il sort du bois pour exprimer tout le bien qu’il pense de la nouvelle gestion du Sporting bruxellois. Et du nouveau plan financier, pour lequel il n’a pas hésité à faire parler ses talents de médiateur. Diplomate, homme d’affaires et même homme politique en tant que chef de cabinet de Paul-Henri Spaak et de Pierre Harmel, le comte Davignon sait mieux que quiconque qu’une existence peut renfermer plusieurs vies. L’actuel conseiller du président et du directeur général d’Engie ne parlera pas encore de résurrection pour les Mauves, mais il ose envisager une vraie renaissance à l’ombre de Saint-Guidon. Avec le réalisme qui le caractérise et une exigence, de plus en plus impatiente, de résultats. Bonhomme pour les uns, bourru pour les autres, Etienne Davignon ne péchera jamais par naïveté.