Classique: la sélection de la semaine

Don Giovanni

Créé en 2016, ce Don Giovanni signé Jaco Van Dormael est un spectacle ambitieux, résolument moderne et ancré dans le réel. L’intrigue est en fait transposée dans le milieu de la finance et Don Giovanni devient un jeune trader ambitieux, assoiffé d’argent et collectionnant les jeunes femmes comme les actions. Un regard offrant en fait un contraste jouissif avec la musique de Mozart. Pour la servir, le baryton Davide Luciano, pour la première fois à Liège, mais aussi Maria Grazia Schiavo (Donna Anna), Josè Maria Lo Monaco (Donna Elvira) ou encore Sarah Defrise (Zerlina). À la direction musicale, Christophe Rousset pour les représentations liégeoises (Ayrton Desimpelaere à Charleroi).