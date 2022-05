Pourquoi l’inflation saborde les marchés boursiers

Les marchés boursiers boivent la tasse depuis quelques jours et semblent clairement sur la défensive depuis plusieurs semaines déjà. En cause : l’inflation qui induit la perspective d’un durcissement des politiques monétaires des banques centrales, et donc d’une poursuite de la hausse des taux. L’espoir ? Que ces hausses parviennent finalement à refroidir la machine. La crainte ? Qu’elles génèrent une récession…

